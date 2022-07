- La NACON Connect nous réserve des surprises

Publié le Mercredi 6 juillet 2022 à 10:30:00 par Sara Brugioli

On attend de voir ça

La conférence NACON Connect se tiendra le 7 juillet. D'ici là, découvrons le teaser et le programme officiel ensemble.Le pré-show commencera à 19 heures animé par deux personalité du gaming. La conférence prendra ensuite place. Au total, on attend des nouvelles de 17 jeux, tel que Steelrising ou encore The Lord of the Rings: Gollum. Des accessoires gaming vont aussi être presentés.