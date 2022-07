Xbox Game Pass : De nouveaux jeux pour juillet

Publié le Mercredi 6 juillet 2022 à 10:00:00 par Ambre Cogné

Last Call BBS (PC) - Disponible

Yakuza 0 (Cloud, Console & PC) - Disponible

Yakuza Kiwami (Cloud, Console & PC) - Disponible

Yakuza Kiwami 2 (Cloud, Console & PC) - Disponible

DJMax Respect V (Cloud, Console & PC) - 7 juillet

Matchpoint: Tennis Championships (Cloud, Console & PC) - 7 juillet

Road 96 (Cloud, Console & PC) - 7 juillet

Espace Academy (Console & PC) - 14 juillet

Mon Amie Peppa Pig (Cloud, Console & PC) - 14 juillet

Overwhelm (PC) - 14 juillet

Pat'Patrouille : le film, à la rescousse d'Adventure City (Cloud, Console & PC) - 14 juillet

PowerWash Simulator (Cloud, Console & PC) - 14 juillet

Marvel's Avengers présente Jane Foster, la Puissante Thor - Disponible

Fall Guys : Costume Robo Rabbit - Disponible

Fifa 22 : Pack Supercharge - Disponible

MLB The Show 22 : Pack de l'été - 12 juillet

Halo Infinite : Pack Pass Tense pour le Rocket Warthog - 13 juillet

Century : Age of Ashes - Pack de dragon Krod Slaglands - 14 juillet

Atomicorps (Cloud, Console & PC)

Carrion (Cloud, Console & PC)

Children of Morta (Cloud, Console & PC)

Cris Tales (Cloud, Console & PC)

Lethal League Blaze (Cloud, Console & PC)

Il semblerait qu'on soit gâtés par Microsoft, qui ajoute toujours plus de jeux sur son Game Pass, certains dès maintenant, d'autres dès qu'ils sortent. Rappelons le fonctionnement, vous payez un abonnement et en échange vous avez accès à une bibliothèque de jeux sur PC, Xbox, et même Android pour certains.Les nouveaux titres :Vous pourrez également télécharger le contenu et les mises à jour suivantes :Le Game Pass Ultimate vous donnera accès à :Enfin, les jeux suivants quittent le Game Pass le 15 juillet :