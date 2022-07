Arcadegeddon maintenant disponible !

Publié le Mercredi 6 juillet 2022 à 11:00:00 par Ambre Cogné

La fin d'un monde

Le jeu de tir à la troisième personne d'IllFonic sort de l'accès anticipé et est maintenant disponible sur Playstation 5 et Xbox Series ! Tentez de sauver la dernière arcade de la ville des assauts de la maléfique méga-corporation Fun Fun Co. en solo ou en coop, en relevant des défis, en trouvant des coffres cachés et en mettant de nombreux boss en déroute !Les joueurs ayant participé à l'accès anticipé verront leurs comptes réinitialisés, à l'exception des cosmétiques qui resteront dans leurs inventaires. En prix de consolation, ils recevront une tenue spéciale, une décoration unique, des devises et une augmentation d'XP de 5 jours.