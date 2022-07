Un trailer coop pour Destroy All Humans! 2

Publié le Mercredi 6 juillet 2022 à 11:30:00 par Ambre Cogné

Parce que jouer les méchants, c'est mieux à deux

On vous l'a déjà évoqué, Destroy All Humans! 2 - Reprobed est une mise au goût du jour du jeu de 2006, sorti sur PS2 et Xbox dans lequel vous devez casser de l'humain. Tous les humains. Il sera jouable en solo et en multijoueur en écran scindé, et voici donc un trailer portant sur l'aspect Coop du jeu.Un jeu sur lequel bien se marrer à deux, peut être même à plus en se passant les manettes (mais attention au Covid, quand même !). Pour rappel, il sortira le 30 août !