Valkyrie Elysium, une date de sortie annoncée

Publié le Jeudi 7 juillet 2022 à 09:15:00 par Sara Brugioli

Seulement pour les valeureux

Fans de la franchise VALKYRIE, bonnes nouvelles! Le nouvel opus a une date de sortie, et sera disponible sur consoles (PS4/PS5) le 29 Septembre, et sur Steam le 11 Novembre.Valkyrie Elysium, développé par le studio Soleil L.t.d va puiser dans la mythologie nordique pour raconter une histoire originale, en évoquant des thèmes comme l'injustice et l'irrationalité. Le combat va également évoluer, car cet opus est un action-RPG. Les combats sont redynamisés et repensés pour être intuitifs et tridimensionnels. Et bien sur, les joueurs pourront compter sur les compositions de Motoi Sakuraba, compositeur attitré de la franchise.Si vous souhaitez les obtenir, des bonus de précommande vont être offerts: pour les versions physiques pour console, une arme spéciale et un avatar Valkyrie Elysium, et pour les précommandes Steam, 72H d'accés anticipé et des fonds d'écran originaux.