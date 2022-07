StarFlint The Blackhole Prophecy, bientôt disponible

Publié le Jeudi 7 juillet 2022 à 09:00:00 par Sara Brugioli

Un beau casting au programme!

Demain sort la prémiere partie de StarFlint The Blackhole Prophecy, premier jeu du studio indépendant français PANTANG Studio. Il a été financé sur Kickstarter et sera publié en autoédition.Le jeu sera disponible sur Steam, et le joueur contrôlera deux personnages distincts, qui vont chacun avoir leur gameplay attitré. Tout d'abord, Fynn, avec qui le joueur va découvrir l'aspect narratif de l'histoire, et Trixie, avec laquelle on devra traverser des phases de plateforme en faisant preuve de prudence et d'attention.Autre point important à noter: vu que le jeu à pour but de conter une histoire profonde mais avec humour néanmoins, le studio a fait appel à nombreuses personnalités de Youtube/Twitch pour les doublages français, tels que Zerator, Joueur du Grenier, MisterMV ou Bob Lennon, entre autres.Voici donc le trailer pour une petite mise en bouche. On souhaite bonne chance à ce studio, pour ce jeu et d'autres.