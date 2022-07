The Valiant: Héros jouables révélés

Publié le Jeudi 7 juillet 2022 à 09:45:00 par Sara Brugioli

En belle compagnie

The Valiant, le jeu action/RPG/RTS de THQ Nordic as revelé, avec un nouveau trailer, les héros contrôlables par les joueurs.L'histoire du jeu, pour rappel, met en scène Theodorich Von Akenburg, un chevalier retraité, qui va devoir reprendre les armes pour stopper son frère d'armes, Ulrich. Ce dernier tente de mettre les mains sur des reliques puissantes mais dangereuses, qui risqueraient de plonger le monde dans le chaos. Chaque mission devra être planifiée avec attention, et il faudra s'adapter aux differentes capacités des héros les menant.Il y aura, par exemple, Konrad l'archer, ou encore Grimhild, capitaine de la "Raven Company". Découvrez les tous avec le trailer: