Biomutant arrive sur PS5 et Xbox Series

Publié le Jeudi 7 juillet 2022 à 11:30:00 par Ambre Cogné

Une mutation qui arrive à temps

Maintenant qu'un bon nombre de Playstation 5 et d'Xbox Series X sont arrivées dans les mains des joueurs, THQ Nordic se décide enfin à porter leur RPG d'action, Biomutant. Nous avons déjà beaucoup parlé de ce jeu, mais la version courte est qu'il vous invite à jouer un personnage en constante mutation, avec un gameplay basé sur les arts martiaux, eux aussi changeant au fil du jeu.On nous promet quelques spécificités pour la version PS5, incluant des FPS sans limite haute et une utilisation du DualSense des manettes de la console. Attendez vous donc à des retours haptiques, des gachettes adaptatives et du motion control !