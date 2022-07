Pokémon GO remercie les joueurs

Publié le Jeudi 7 juillet 2022 à 11:00:00 par Sara Brugioli

Une belle participation au GO Fest

Niantic remercie les dresseurs ayant pris part au GO Fest 2022, l'évènement physique de Pokémon GO qui s'est tenu cette année à Berlin.Cet évènement a engendré la capture de 14 000 000 Pokémons (quand même!) et plus de 303 000 kilomètres parcourus par les participants. Ils ont également étés les premiers a rencontrer Flamajou et Trompignon version chromatique.Les joueurs ont également participé à une Étude du jeu sur Shaymin Forme Céleste. Et ceux ayant assez avancé dans cette étude ont pu capturer l'Ultra Chimère Cancrelove.L'événement mondial du Pokémon GO Fest est prévu pour le samdi 27 Août 2022.