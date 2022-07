Une date de sortie pour Frogun

Publié le Jeudi 7 juillet 2022 à 11:45:00 par Ambre Cogné

A bondir de rire

Molegato nous communique une date de sortie pour leur jeu de plateforme 3D très old school, Frogun. Comme il n'a pas encore été présenté ici, je vous fais un petit résumé : Frogun vous invite à incarner Renata, la fille de deux explorateurs, partie à la rescousse de ses parents disparus avec l'aide du frogun (Flingrenouille en français ?), un grapin intelligent en forme de grenouille.Vous pourrez bondir sur le jeu dès le 2 août de cette année sur PC, Xbox One et Series, Playstation 4 et 5 et enfin Switch. Pour finir, les éditeurs nous proposent un trailer plein de "bonne vibes colorées" pour nous mettre l'eau à la bouche !