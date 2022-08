From Space, le nouveau jeu coop familial

Publié le Lundi 22 août 2022 à 10:30:00 par Sara Brugioli

Mamie va carry la game

Curve Games et Triangle Studios ont annoncé une date de sortie pour leur jeu multijoueur de tir, From Space. Le jeu sortira le 29 Septembre sur Steam, Stadia, et Nintendo Switch.Le jeu est jouable en solo également. Les joueurs ont pour tâche de libérer la planète Terre de l'emprise d'une invasion aliène, à l'aide d'un arsenal bien rempli. Le jeu se veut adapté à toute la famille, donc vous pouvez y jouer avec votre petit frère (et rediriger un peu sa violence innée, ça lui fera pas de mal) ou avec votre mamie, si c'est ce qui la branche. Le maximum de joueurs est posé à 4 personnes par partie. Défoncez allégrement des aliens roses avec plein d'armes et vos capacités spéciales.