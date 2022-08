Tinykin sortira le 30 août

Publié le Lundi 22 août 2022 à 09:45:00 par Ambre Cogné

Le petit poucet

Les développeurs de chez Splashteam et les éditeurs de tinyBuild nous annoncent la sortie de leur platformer 3D, Tinykin, pour le 30 août. Le jeu nous met dans les bottes de Milo, un explorateur cosmique réduit à la taille d'un pouce sur une terre abandonnée dans les années 90s et repeuplée par de tous petits êtres.Vous devrez donc trouver et utiliser les fameux Tinykins à votre avantage, faire la rencontre d'étranges personnages et explorer les villes cachées dans une maison pour y collectionner des objets à ajouter à votre musée.Le jeu sortira sur PC (à travers Steam ), sur Xbox One, Xbox Series, Playstation 4 et 5 et Nintendo Switch.