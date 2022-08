La semaine de Kim

Publié le Samedi 20 août 2022 à 12:00:00 par Julie Kim Guenego

I am ready to cry

Bonjour, on se retrouve pour une illustration du jeu Life is Strange, qui va sortir sur Switch en version remasterisée ! C'est un jeu magnifique et je vous le conseille vivement. J'y ai joué à sa sortie, il y a 7 ans je crois bien? et je pense me laisser tenter pour le redécouvrir !

The World Ends with you... again

Un must-play Bonjour, Hades est disponible sur le Xbox Game Pass jusqu’au 31 août alors c’est le moment d’en profiter si vous n’y avez pas joué ! Je le considère comme l'un des meilleurs rogue-like, il est incroyable autant niveau DA, bande-son, gameplay, lore !!! Et même si vous n'avez pas le game pass, le prix reste super abordable (24 euros) pour un chef-d'oeuvre comme celui-ci ! Bon après, c'est assez addictif alors je vous mets en garde haha...



Salut! J'ai commencé à jouer à NEO: The World Ends with You, suite du jeu du même nom, et c'est très très stylé ! Le style graphique m'a beaucoup plu (il y a Tetsuya Nomura à la DA après tout...), le gameplay est fun aussi, et le scénario est très bon, on s'attache vite aux personnages... il est vraiment sous-coté et je vous le conseille !