- HYPERVIOLENT arrive en Early Access

Publié le Vendredi 19 août 2022 à 11:50:00 par Sara Brugioli

Le titre parle de lui-même

Selon les développers, HYPERVIOLENT est une "véritable lettre d'amour aux shooters classiques des années 90" ce qui est un thème plutôt inusuel pour une lettre d'amour, mais soit.Vous vous en doutez au titre, HYPERVIOLENT n'est pas un cosy game, mais bien un FPS en pixel art très gore qui ravira les fans d'action nerveuse et horrifique. Placés dans une station spatiale labyrintique, les joueurs vont devoir constamment explorer les environs pour débloquer des nouvelles zones et surtout, comprendre la source de l'épidemie mystérieuse qui a infecté les gens autour de vous en les rendant fous. Et un poil zombie-esques, aussi.Le jeu sera disponible en Early Access le 8 septembre, sur Steam, GOG, Epic Games Store et d'autres magasins en ligne.