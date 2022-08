- Smash Boats, les nouveautés

Publié le Vendredi 19 août 2022 à 11:40:00 par Sara Brugioli

Entre Switch et Xbox









Comme annoncé précédemment, Smash Boats s'est fourni une grosse mise à jour sur Switch et un portage pour consoles Xbox. Ces deux nouveautés sont disponibles dès maintenant.La mise à jour sur Nintendo Switch intègre au jeu un mode coopératif en local qui permet à 4 joueurs maximum de jouer ensemble. Quant au portage Xbox, il porte un nom spécial et devient Smash Boats : Waterlogged Edition, en proposant toutes les fonctionnalités du jeu de base, avec tous les circuits et obstacles un peu douteux...On vous laisse le trailer Xbox et Switch ci-dessous.