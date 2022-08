- Zookeeper débarque sur Steam

Publié le Vendredi 19 août 2022 à 11:20:00 par Sara Brugioli

L'Arche de Noé en low-poly

cracher tous leurs ronds

Si les jeux de gestion, et les animaux aussi, c'est ce que vous aimez, alors Zookeeper, sorti aujourd'hui sur PC est fait pour vous. Le jeu de gestion est disponible dès maintenant sur Steam.Le pitch est simplissime: vous êtes propriétaire de zoo, et vous devez vous occuper de tous les aspects de cette activité: des animaux et les soins à leur donner, aux employés (qu'il faut payer. C'est ballot.) et même les touristes, en leur donnant de quoi s'amuser dans votre parc et de quoi leur fairepour financer le zoo. Le tout dans un style graphique mignon, en low poly, pour bien exprimer le caractère "pas trop stressant" du jeu. Ah, oui, et vous pouvez même décider de ramener des dinosaures dans ce monde, à la Jurassic Park, parce que la seule limite c'est votre compte en banque, apparemment.