Mist Guard : Démo disponible

Publié le Vendredi 19 août 2022 à 11:00:00 par Ambre Cogné

Et quelques informations sur le développement

Edudelm, une équipe d'un seul dévelopeur, continue de travailler sur son petit action RPG, Mist Guard. Vous y incarnez un jeune garçon se réveillant dans une prison sous-terraine. Vous devrez vous battre et résoudre des enigmes pour atteindre la sortie.Une démo gratuite est maintenant disponible sur Steam , autant pour tenter le jeu que pour aider Edudelm à déceler les bugs à côté desquels lui et sa famille seraient passés à côté. On soutient les petits devs ici à gamalive, donc allez l'aider !