Endzone: A World Apart en...audiobook ?

Publié le Vendredi 19 août 2022 à 10:20:00 par Ambre Cogné

Jouez avec vos oreilles

Les développeurs de chez GentlyMad Studios et les éditeurs d'Assemble Entertainment s'allient avec EarReality pour transformer leur jeu de construction de villes post-apocalyptique en audiobook interactif. Une adaptation un peu unique et inattendue...Ce "jeu", Expedition Endzone, est disponible sur navigateur Discord et Amazon Alexa . Deux histoires sont disponibles, chacune vous offrant différents choix et donc différentes fins.Un concept étrange et intriguant, qui on l'espère fonctionnera bien !