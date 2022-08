A Plague Tale: Requiem : un nouveau trailer de gameplay

Publié le Vendredi 19 août 2022 à 09:30:00 par Ambre Cogné

Téma la taille du rat

Les développeurs de chez Asobo Studio et les éditeurs de Focus Entertainment nous dévoilent un nouveau trailer nous donnant plus de détails sur le gameplay et l'histoire de la suite de A Plague Tale. Ce A Plague Tale: Requiem nous montrera donc une Amicia plus expérimentée et dangereuse et un Hugo possédant des pouvoirs encore plus puissants, mais au contre-coup terrible.A Plague Tale: Requiem sortira le 18 octobre sur Xbox Series, Playstation 5, PC et en version cloud sur Switch.