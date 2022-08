Aquadine va sortir le 26 Août

Publié le Jeudi 18 août 2022 à 11:45:00 par Sara Brugioli

Un visual novel un peu spécial

Ratalaika Games a annoncé la sortie sur consoles du visual novel Aquadine, qui était déjà disponible sur PC depuis l'an dernier et a déjà reçu des bons retours.À travers quatres personnages jouables, les joueurs pourront découvrir la ville d'Aquadine et ses mysterieux habitants. La ville se veut inspirée de Venise et de cultures mythologique comme les sirènes, ou l'Atlantide. Les joueurs pourront découvrir l'histoire de Ciel, un jeune gondolier qui travaille pour soutenir sa famille et soigner sa mère, atteinte d'une rare maladie que les docteurs considèrent incurable.Si vous êtes fan de visual novels, sachez que le jeu se vante d'avoir bien quatre histoires développées, avec un final à la troisième personne, et du voice acting partiel pour le jeu. De plus, il y a bien 25 chansons à découvrir.