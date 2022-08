Destiny 2: J-7 avant le prochain chapitre

Publié le Jeudi 18 août 2022 à 11:30:00 par Sara Brugioli

Un teaser du trailer?

À quelques jours de la présentation Bungie pour Destiny 2 et son nouveau chapitre, le studio a sorti un trailer pour inciter les joueurs et les passionés de l'univers Destiny à parteciper à la présentation, le 23 août, sur Twitch.On rappelle, Destiny 2 va entamer son 18ème chapitre, dans laquelle les joueurs vont découvir la mise à jour de la doctrine cryo-électrique et la suite de la saga de la Lumière et des Tènebres: Éclipse. Et petite nouveauté, cette année la présentation officielle de Bungie sera proposée dans diverses langues, disponible sur les chaînes Twitch correspondantes.