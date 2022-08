Dread Templar reçoit sa dernière mise à jour en Early Access

Publié le Jeudi 18 août 2022 à 11:15:00 par Sara Brugioli

Bientôt la sortie

péter la gueule

Le jeu en Early Access sur Steam , Dread Templar, a lancé sa mise à jour finale avant la sortie du jeu. La mise à jour est la huitième, et amène beaucoup de nouveautés pour les joueurs.Dans cette dernière mise à jour, les joueurs vont découvrir un nouveau mode de jeu: le Guardian Mode. Dread Templar est un jeu de tir en FPS old-school, et dans ce nouveau mode de jeu, le joueur doit défendre un objectif pendant que des vagues infinies d'ennemis se présentent sans relâche pour vousattaquer. La partie continue jusqu'à la mort du joueur.Quant à la sortie du jeu, qui avec la sortie de cette nouvelle mise à jour se révèle plus proche que jamais, on devrait l'attendre pour plus tard cette année, et les joueurs interessés peuvent découvrir la roadmap d'Early Access , pour en apprendre plus sur les nouveautés que la version finale du jeu proposera.