Chasm: The Rift annoncé sur Steam et GOG

Publié le Jeudi 18 août 2022 à 10:15:00 par Ambre Cogné

Voyage dans le temps

Les développeurs de chez Action Forms et General Arcade et les éditeurs de chez SNEG nous annonce le remaster du doom-like des années 90 : Chasm: The Rift. Chasm vous invite à incarner un soldat parti combattre des mutants à travers les couloirs du temps pour les empêcher de conquérir la totalité de l'histoire humaine.On y retrouve des armes variées, brutales et loufoques du fusil à pompe au lance-disques, et des adversaires de toutes les époques et de tous les genres. Ce remaster sortira en octobre de cette année sur Steam et Gog avec des améliorations visuelles et sonores et la possibilité de jouer avec une manette.