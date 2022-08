Lonely Mountains: Downhill - Une saison 16 clownesque

Publié le Jeudi 18 août 2022 à 09:30:00 par Ambre Cogné

Bienvenue au Cirque Du Vélo

Les développeurs de chez Megagon Industries et les éditeurs de chez Thunderful rajoutent du contenu à leur jeu de vélo hors-piste avec la 16ème saison : Cirque Du Vélo. Vous pourrez donc personaliser votre cycliste aux couleurs du cirque, avec des déguisements de strongman, de clown, de dresseur de lion ou encore de monsieur loyal.Lonely Mountain : Downhill est disponible sur PC (à travers Steam ), Switch, Xbox One et Playstation 4.