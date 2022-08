Destroyer : The U-Boat Hunter sera lancé mondialement le 28 septembre

Publié le Mercredi 17 août 2022 à 11:40:00 par Sara Brugioli

Gros bateau!

Iron Wolf Studio a conclu un partenariat avec Daedalic Entertainment pour créer un simulateur de bataille navale précis, qui portera le nom de Destroyer : The U-Boat Hunter et sera lancé mondialement le 28 septembre en Early Access.Le jeu se veut aussi fidèle à la réalité que possible. Dans le jeu, vous prenez contrôle d'un cuirassé entièrement équipé, avec des connaissances limitées du champ de bataille, et vous allez devoir utiliser tous les outils à votre dispotition pour localiser et détruire les U-Boat ennemis. Les outils seront eux aussi caracterisés par l'attention aux détails, ce qui ravira les amateurs de simulations chevronnés.