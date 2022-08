Nouveau trailer de gameplay pour Vorax

Publié le Mercredi 17 août 2022 à 11:00:00 par Ambre Cogné

La preuve que les zombies rapides sont plus effrayants

Les zombies dans le jeu vidéo se relèvent toujours. Même quand on pense que le genre a tari le peu de nouveauté qui lui reste, un nouveau jeu de survie avec tout plein de morts-vivants réussit à sortir de la tombe. C'est donc un jeu d'horreur tout plein d'infectés qu'IndieGala compte nous réjouir.Entre artisanat, combats contre divers monstres, survie dans le noir et la tempête avec un cycle jour-nuit et météorologique et construction de pièges pour protéger votre base, Vorax nous promet beaucoup. On espère qu'il saura tirer son épingle du jeu !