Let's Sing 2023 - Hit Français et Internationaux annoncé

Publié le Mercredi 17 août 2022 à 10:30:00 par Ambre Cogné

Les perles de la chanson française

Les développeurs de chez Voxler et les éditeurs de chez Ravenscourt reviennent cette année avec la version 2023 de leur jeu de chanson Let's Sing. Au programme : Ed Sheeran, Avril Lavigne, Billie Eilish, BTS, Gims x Dadju x Slimane, Tayc et Angèle, entre autres.Le jeu sortira plus tard dans l'année sur Playstation 4 et 5, Xbox One et Series et sur Nintendo Switch. Il sera également testable à la Gamescom. En attendant, buvez du lait au miel pour vous préparer les cordes vocales et regardez donc la bande annonce...