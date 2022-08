LEGO Bricktales annoncé

Publié le Mercredi 17 août 2022 à 09:50:00 par Ambre Cogné

Un homme est tombé dans la rivière dans LEGO City

Les développeurs de chez ClockStone, les éditeurs de chez Thunderful et le groupe LEGO nous annonce leur prochain jeu : LEGO Bricktales. Vous y serez invité dans des dioramas à travers 5 environnements différents, et vous devrez construire des véhicules, obstacles ou objets LEGO pour résoudre des enigmes.Le jeu sortira en fin d'année sur Switch, Xbox One et Series, Playstation 4 et 5 et sur PC (à travers Steam ). En attendant, je vous invite à saliver devant la bande-annonce :