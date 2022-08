- La galerie de Kim

Publié le Mardi 16 août 2022 à 16:00:00 par Julie Kim Guenego

Venti my beloved

Hello ! J'espère que vous vivez bien ce début de semaine, de mon coté je suis un peu fatiguée alors je me suis fait plaisir aujourd'hui en dessinant un personnage que j'aime énormément ! Je les ai légérement animés aussi mais on ne peut pas upload de gif, bref j'aimerai bien essayer de faire des animations sérieusement haha...