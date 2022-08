Nouvelle Mise à jour pour Final Fantasy XIV Online

Publié le Mardi 16 août 2022 à 11:15:00 par Sara Brugioli

Disponible le 23 Août

La mise à jour 6.2 de Final Fantasy XIV Online a été annoncée par Square Enix. Elle s'appellera Buried Memory, et proposera beaucoup de nouveautées aux joueurs.Parmi ces nouveautés, on aura droit à des nouvelles quêtes principales mais aussi annexes, un nouveau donjon (le Château de TroÏa), des nouveaux défis et raid à difficulté elevée. Nombreux d'autres changements et détails seront aussi ajoutés. Et des nouveautés pour la version 6.25 ont aussi été annoncés: encore plus de quêtes annexes, des quêtes tribales et des sagas d'armes légéndaires. Toutes les informations sur les mises à jour peuvent être retrouvées sur la chaîne Twitch On vous laisse ci dessous le trailer pour la mise à jour Buried Memory, qui sera disponible le 23 Août.