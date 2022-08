Lethal Order: Order of the Apocalypse annoncé

Publié le Mardi 16 août 2022 à 10:30:00 par Sara Brugioli

Brutal, obscur et méchant comme il faut

L'éditeur mondial Handy Games as annoncé un nouveau jeu inspiré de comics pour adultes des années 80, avec des graphismes dessinés à la main et une ambiance postapocalyptique sombre.Ce roguelite nerveux vous propose de défoncer allégrement des hordes de créatures malefiques dans un espace en isométrie, avec différentes armes, capacités et méchaniques à chaque run, ce qui vous permettra de vraiment vous approprier votre personnage. En parlant de personnages, il y en a plusieurs à jouer, et se débloquent au fur et à mesure que vous accumulez des morts aux compteur. Utilisez-les pour découvrir l'histoire de ce jeu.Le jeu n'a pas encore de date de sortie, mais il devrait être disponible sur PlayStation, Xbox et Switch ainsi que PC.