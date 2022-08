City Bus Manager Annoncé

Publié le Mardi 16 août 2022 à 09:30:00 par Ambre Cogné

Tous à bord

Les développeurs de chez PeDePe et les éditeurs de chez Aerosoft nous annoncent leur prochain jeu de simulation : City Bus Manager. Il s'agit d'un jeu de simulation et de gestion de service de bus citadin dans lequel vous devrez créer votre dépot, créer vos routes et gérer votre entreprise avec succès.La sortie du jeu est prévue pour fin 2022 sur PC, à travers Steam, sur lequel le jeu peut déjà être ajouté à votre liste de souhaits.