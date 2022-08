- La galerie de Kim

Publié le Vendredi 12 août 2022 à 16:00:00 par Julie Kim Guenego

Un spin-off de Megami Tensei

Hello ! J'ai vu passer le jeu Soul Hackers 2, nouveau JRPG de Atlus, et ma foi, il a l'air très stylé ! On se retrouve pour le dernier dessin de la semaine, avec la protagoniste Ringo ( son character design est si classe ! ). Je ne connais rien à Soul Hackers mais c'est mon type de jeu préféré (archi fan de Persona et Shin Megami Tensei ici) et bon c'est un spin-off de SMT alors c'est une valeur sûre. Je pars le précommander de ce pas !