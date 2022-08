- Un DLC est dévoilé pour Soul Hackers 2

Publié le Vendredi 12 août 2022 à 11:30:00 par Sara Brugioli

ATLUS lève le voile

ATLUS, les créateurs derrière des séries acclamées telle que Catherine ou Persona, ont levé les voiles sur les DLC qui seront disponibles au lancement du jeu Soul Hackers 2. Le jeu sera disponible le 26 août sur Xbox, Playstation et PC.Le jeu prend place dans un futur dystopique. Une entité du nom de Aion, formée de toutes les données digitales du monde, a calculé que la fin du monde est proche, et a donc créé deux agents pour l'empêcher : Ringo et Figue. Ils devront se battre pour empêcher l'effet papillon menant à la perte de l'humanité de se produire.Les DLCs, quant à eux, sont au nombre de cinq, avec respectivement un DLC d'histoire bonus et quatre packs d'objets, démons ou boosts supplémentaires.