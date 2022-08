Whateverland, un jeu inspiré par Tim Burton

Publié le Vendredi 12 août 2022 à 10:40:00 par Sara Brugioli

Potentiellement traumatisant

Graphiquement et thématiquement inspiré de Tim Burton, le jeu de Caligari Games : Whateverland sortira sur PC, le 15 septembre.Entièrement dessiné à la main, l'aventure point-and-click promet une aventure macabre. Dans un monde où les âmes moralement neutres sont bannies dans un endroit spécial, ce lieu se révèle être parfait pour Vincent, voleur professionel (il n'y a pas de sot métier...). Aidé par le joueur et un compagnon pas si utile, Nick, Vincent devra trouver une façon de sortir de ce lieu.Le jeu va arriver sur Steam, GOG et Itch.Io.