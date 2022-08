- Rainbow Six Extraction : événement Crise Eclipse

Publié le Vendredi 12 août 2022 à 10:10:00 par Ambre Cogné

Dans le noir, personne ne peut vous voir hurler

Ubisoft se lance à nouveau dans la science fiction horrifique avec le prochain événement pour Rainbow Six Extraction. Crise Eclipse vous invite donc dans l'obscurité de zones habitées par un nouvel ennemi : le Néoplasme. Vous devrez chasser ce nouveau monstre sans qu'il vous repère, sans quoi il s'enfuira dans une zone plus difficile encore. Sur le chemin, vous devrez également rétablir l'alimentation d'un générateur en survivant à des vagues de monstres pour pouvoir accéder d'une zone à une autre.L'événement, qui durera jusqu'au 1er Septembre, ajoute également un agent disposant d'un drone, un nouveau type de grenades se collant aux adversaires, des consmétiques et des charmes à thème.