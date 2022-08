Lost In Play sort aujourd'hui

Publié le Vendredi 12 août 2022 à 09:30:00 par Sara Brugioli

Inspirés par nos dessins animés d'enfance

Lost In Play, l'aventure interactive en 2D est maintenant disponible sur PC et Switch. Le studio Happy Juice Games as célébré sa sortie en dévoilant un nouveau trailer, et les versions Playstation et Xbox du jeu devraient bientôt suivre.Lost In Play s'inspire librement des dessins animés, que ça soit les dessins animés des enfants actuellement ou les séries plus vielles du genre. Incarnez Toto et Gal, un frère et une soeur perdus dans un monde animé, mysterieux et très coloré. Les deux enfants vont devoir serrer des amitiés avec des créatures étranges et résoudre des mystères pour revenir chez eux. Les développeurs ont vraiment mis l'accent sur le style graphique du jeu, en déclarant que le jeu était une lettre d'amour dediée aux dessins animés et aux joies de l'enfance.