Les jeux du mois d'août sur Playstation Plus

Publié le Jeudi 11 août 2022 à 11:45:00 par Sara Brugioli

On s'occupe en été

• Yakuza Kiwami | PS4

• Yakuza Kiwami 2 | PS4

• Yakuza 0 | PS4

• Dead by Daylight | PS4, PS5

• Metro Exodus | PS4, PS5

• Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands | PS4

• Bugsnax | PS4, PS5

• Trials of Mana | PS5

• Monopoly Madness | PS4

• Monopoly Plus | PS4

• UNO | PS4

• Deliver Us the Moon| PS5

Les abonnés auront droit a trois jeux de la licence à succès Yakuza, le jeu d’horreur acclamé Dead by Daylight et Metro Exudus, entre autres. Un beau line-up pour les joueurs.

Pour plus d’informations sur chaque jeu, n’hésitez pas a visiter la page officielle de Playstation

C’est le mois d’Août, et qui dit nouveau mois dit nouveaux jeux disponibles avec le Playstation Plus. Les jeux sont disponibles aux abonnés pendant toute leur période de souscription et restent dans leur librairie jusqu’à la fin de leur période d’abonnement. Découvrez ci-dessous la liste de jeux disponible dès le 15 août.