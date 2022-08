Lost and Hound, devenir un corgi

Publié le Jeudi 11 août 2022 à 11:30:00 par Sara Brugioli

Reconversion professionnelle après la Reine d'Angleterre

Le développeur indépendante Daisy Ale SoundWorks a annoncé une date de disponibilité Steam pour son jeu Lost and Hound: le jeu sera disponible le 17 août.Incarnez un corgi detective, qui doit résoudre des énigmes, traquer des criminels et aider son prochain. Le joueur pourra utiliser ses capacités de chien pour faire son travail de détective, et son aspect extremement mignon pour se faire des amis partout où il ira. Le son sera essentiel au gameplay, vu que votre ouÏe est un de vos sens le plus développé, ce qui veut dire que le jeu est pleinement accessible aux personnes aveugles.