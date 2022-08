(TEST) Trust GXT 980 Redex

Publié le Jeudi 11 août 2022 à 12:00:00 par Sara Brugioli

Ce qu'il faut, où il faut

Cédric est encore en vacances, mais il n'arrête pas de jouer pour autant. Jeux switch, jeux mobiles, jeux PC... Sauf que pour jouer sur PC, il faut une souris. Parce que le touchpad est l'invention du diable aux yeux des joueurs (et ils n'auraient pas tort).Pour voyager, c'est toujours mieux de ne pas s'encombrer des câbles. Rien qu'aux contrôles de l'aéroport, ils vous demanderont de sortir vos appareils éléctroniques, et si vous êtes comme moi vous finissez par faire sortir des kilométres de câbles sans fin de votre sac. Comme un clown. Mais Cedric est plus intelligent: lui, il a des souris sans fil (qui ont quand même un fil, au cas où. C'est confus.).