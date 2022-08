- La galerie de Kim

Publié le Jeudi 11 août 2022 à 18:00:00 par Julie Kim Guenego

Catch ya later !

Salut ! Après le duo Ayo et Oly dans le premier jeu, ainsi que Perle et Coralie, Splatoon 3 présente son propre duo, ou plus trio: Tridenfer ! Il se compose d'Angie, Pasquale et Raimi. Voici mon illustration de ces trois là !