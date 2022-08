Nouvelle bande annonce pour Way of The Hunter

Publié le Vendredi 12 août 2022 à 09:50:00 par Ambre Cogné

Tir de précision

Développé par Nine Rocks Games et édité par THQ Nordic, Way of The Hunter s'arme d'une nouvelle bande annonce nous expliquant plus en détails. On nous en dit plus sur la faune, la flore, le paysage, la raison de notre emploi en tant que chasseur et nos objectifs et enfin l'arsenal qui sera à notre disposition.Way of The Hunter sortira le 16 août sur Playstation 5, Xbox Series et PC (à travers Steam ). En attendant cette sortie imminente, vous pouvez donc admirer le jeu à travers les nombreuses bandes annonces déjà sorties dessus...