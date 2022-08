NBA 2K23 : le mode Jordan Challenge annoncé

Publié le Vendredi 12 août 2022 à 09:40:00 par Ambre Cogné

La légende

Développé par Visual Concepts et édité par Take-Two Interactive, NBA 2K23 nous annonce un nouveau mode de jeu : le mode Jordan Challenge. Il s'agit plus ou moins d'un mode histoire vous invitant à rentrer dans les chaussures du joueur historique et de retracer les moments les plus marquants de sa carrière.Vous trouverez donc 15 moments de 1982 à 1998, avec une interview d'avant-match avec une personnalité importante pour l'événement, et également un basket plus "à l'ancienne", beaucoup plus physique, supposant changer le gameplay du jeu.