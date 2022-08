Kitsune Zero annoncé pour le 12 septembre

Publié le Vendredi 12 août 2022 à 10:00:00 par Ambre Cogné

What does the fox say ?

Kitsune Games nous annoncent aujourd'hui la suite de leur jeu de plateformes, Kitsune Tails, avec son nouvel opus : Kitsune Zero. Il s'agit d'un DLC pour le jeu politiquement engagé Super Bernie World où l'on incarne Yumi, un esprit renard tentant de mettre un terme aux agissements d'un samurai maléfique.Le DLC inclut 36 nouveaux niveau, dont 12 sont des reprises du jeu de base avec un plus haut niveau de difficulté. Le jeu est également fier d'intégrer des relations amoureuses diverses, et bien que ça n'aura probablement pas d'effet sur la plupart de nos lecteurs, moi ça me botte bien.Le jeu sortira sur Steam le 12 setpembre prochain.