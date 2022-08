- Tower of Fantasy est sorti

Publié le Vendredi 12 août 2022 à 10:20:00 par Sara Brugioli

Cette fois-ci c'est la bonne

C'est le jour tant attendu par certains d'entre vous: Tower of Fantasy, le MMORPG en monde ouvert, est disponibles au téléchargement gratuitement pour tous les joueurs, sur le site officiel , sur l'App Store et Google Play.Sorti originellement en Chine, le jeu a rencontré un franc succés auprès des joueurs, et peut se vanter de 4 millions de prétéléchargements.Le jeu prend place sur une planète lointaine, Aida, dans un futur où l'humanité a fui la terre. Les joueurs pourront donc découvrir ce monde bourré d'action et de quêtes à accomplir. Et pas que, vu que le jeu se vante d'un système de personnalisation de personnage très complet, et d'un style graphique très inspiré des anime. De quoi séduire beaucoup de joueurs.Découvrez ci-dessous le trailer de lancement.