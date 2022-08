- Pathfinder: Wrath of the Righteous disponible en pré-commande

Publié le Vendredi 12 août 2022 à 10:30:00 par Ambre Cogné

Et quelques autres nouvelles...

Le portage de Pathfinder: Wrath of the Righteous sur PS4, Xbox One et Switch est maintenant disponible en pré-commande, avec une remise de 10% pour les membres du Playstation Plus. De plus, la version physique collector a été révélée, incluant 4 DLC gratuits, une planche de stickers et le manuel officiel présentant l'univers avec des illustrations exclusives.Le jeu, déjà disponible sur Steam, l'EGS et Gog.com, sortira sur consoles le 29 septembre. De plus, le DLC The Treasure of the Midnight Isles voit sa date de sortie confirmée pour le 30 août.