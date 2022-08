Une démo de Mist Guard arrive sur Steam

Publié le Vendredi 12 août 2022 à 11:00:00 par Sara Brugioli

On pourra tester l'action RPG

Le jeu du studio Edudelm, Mist Guard, prépare une démo ouverte sur Steam , accessible à partir du 18 août.Prenant place dans une prison sombre et mystérieuse, vous incarnez un petit garçon ayant perdu sa mémoire mais ayant un seul objectif: s'enfuir de sa cellule. Explorez la prison et tous ses recoins, combattez des monstres dans les couloirs étroits et résolvez des puzzles pour vous enfuir.La démo contiendra l'intro et le premier combat de boss, ainsi qu'une explication du titre du jeu.