The Retaliators, la bande annonce du film d'horreur

Publié le Vendredi 12 août 2022 à 10:50:00 par Sara Brugioli

Déjà peur

La bande d'annonce du film The Retaliators est sortie, et le film semble promettre bien.À l'affiche, on a Michael Lombardi (Rescue Me), Marc Menchaca (Ozark) et Joseph Gatt (Game Of Thrones), dans un film d'horreur qui a déjà reçu d'excellents retours de la presse spécialisée en film d'horreurs. Dans The Retaliators, on suit un pasteur très honnête, qui découvre un monde souterrain sombre et tordu alors qu'il enquête sur le meurtre brutal de sa fillle. Le film est agrementé d'une bande originale remplie de noms connus du rock, bande originale qui sortira avec le film sur Better Noise Music.Le film est prévu en salles le 15 et 16 septembre uniquement.