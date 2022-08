- Lovecraft's Untold Stories 2 a une date de sortie

Publié le Vendredi 12 août 2022 à 11:20:00 par Sara Brugioli

Lovecraft? J'ai déjà assez peur

La suite au jeu indé Lovecraft's Untold Stories est prévue pour le 13 septembre. Lovecraft's Untold Stories 2 va être lancé sur Steam, Mac et Linux.Le jeu proposera un mix d'aventure narrative, d'enquêtes et de combats aux airs de roguelike. Le combat représentera un vrai challenge pour les joueurs, et ils devront bien se préparer s'ils espèrent survivre. Leur survie dépendra de leur préparation, de leur talent avec des armes à feu, et de la volonté des Grands Anciens... Comme pour l'opus précédent, le joueur pourra sélectionner son personnage dans un roster de six, chaque personnage ayant son style de combat personnel. L'histoire de ce jeu devrait suivre celle du jeu précedent.