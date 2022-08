- Arcade Paradise, le jeu de simulation de gestion et d'arcade rétro

Publié le Vendredi 12 août 2022 à 11:40:00 par Sara Brugioli

Pour tous les fans de rétro gaming

Fans de rétro gaming et fans de jeux de gestion, bonne nouvelle pour vous : Nosebleed Interactive sort aujourd'hui son nouveau jeu, Arcade Paradise, où vous devenez manager de votre propre salle d'arcade.Prenez une laverie de misère et transformez-la en salle d'arcade de rêve dans ce jeu de gestion au style des années 90. Le jeu mise beaucoup sur la nostalgie de ses joueurs et leur propose de se dépasser pour créer la salle d'arcade idéale, avec plus de 35 jeux à débloquer. Tout cela en considérant que le jeu a une histoire: vous incarnez Ashley, la fille d'un proprietaire de laverie nommé Geralt (doublé par la voix de Geralt dans The Witcher, Doug Cockle). Défiez la volonté de votre père et ramenez de la vie à la ville de Grindstone avec votre salle d'arcade.Le jeu est disponible sur Playstation 4 et 5, Xbox One et Series, Switch et PC.